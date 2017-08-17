Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı' /17 Ağustos 2017 10:56

'15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı'

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugün kaleme aldığı ’15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı’ başlıklı yazısında MİT basın danışmanı Nuh Yılmaz ile Gazeteci Hande Fırat’ın 15 Temmuz günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesini yazdı.

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Özkök’ün yazısının ilgili kısmı şöyle: 

"HANDE Fırat’ın “24 Saat: 15 Temmuz’un Kamera Arkası” adlı kitabının 21 ve 22’nci sayfasındaki çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım.

Geçen gün kitabı yeniden gözden geçirirken farkına vardım.
***
Hande Fırat 15 Temmuz gecesi saat tam 22.10.39’da editörü ile konuşuyor.
Sonra Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü’yü arıyor ama ulaşamıyor.

*

Ondan sonra, yani 22.10’dan bir süre sonra, MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz’ı arıyor.

Şimdi aralarında geçen şu konuşmaya çok dikkat.

*
- HANDE FIRAT: “Selam Nuh ne oluyor?”
- NUH YILMAZ: “Ne ne oluyor?”

- HANDE FIRAT: “Garip bir hareketlilik…”

- NUH YILMAZ: “Haberim yok.”

- HANDE FIRAT: “İyi de asker, polisin silahını almış. Güvenilir kaynaklarım hareketlilik var diyor.”

- NUH YILMAZ: “Bakıp arıyorum hemen seni.”

*

Aynı dakikalarda o binanın bodrum katında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e, asansördeyken eşinden telefon geliyor.

Eşi ona Boğaz Köprüsü’nün kesildiğini, darbe söylentisi olduğu haberleri geldiğini söylüyor.

*
Bürokratın eşi öğrenmiş.

Gazeteci öğrenmiş.

Gazetecinin kaynakları öğrenmiş.

Ama MİT “Haberimiz yok” diyor…

*

Ama nasıl oluyorsa bu arkadaş, üç-beş saat sonra “Darbe püskürtüldü” diye açıklama yapıyor."

Ertuğrul Özkök
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