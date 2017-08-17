'15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı'

- HANDE FIRAT: “Selam Nuh ne oluyor?”

- NUH YILMAZ: “Ne ne oluyor?”

- HANDE FIRAT: “Garip bir hareketlilik…”

- NUH YILMAZ: “Haberim yok.”

- HANDE FIRAT: “İyi de asker, polisin silahını almış. Güvenilir kaynaklarım hareketlilik var diyor.”

- NUH YILMAZ: “Bakıp arıyorum hemen seni.”

*

Aynı dakikalarda o binanın bodrum katında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e, asansördeyken eşinden telefon geliyor.

Eşi ona Boğaz Köprüsü’nün kesildiğini, darbe söylentisi olduğu haberleri geldiğini söylüyor.

*

Bürokratın eşi öğrenmiş.





Gazeteci öğrenmiş.





Gazetecinin kaynakları öğrenmiş.





Ama MİT “Haberimiz yok” diyor…





*





Ama nasıl oluyorsa bu arkadaş, üç-beş saat sonra “Darbe püskürtüldü” diye açıklama yapıyor."





Ertuğrul Özkök