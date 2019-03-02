'15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın karanlık 3 saati'

Ahmet Nesin: Öldürmeyen Allah öldürmüyor, Erdoğan efsunlu!





Darbe girişiminin perde arkasıyla ilgili yazılar kaleme alan Artı Gerçek Yazarı Ahmet Nesin, iki hafta önceki yazısı 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın İstanbul'a gelişiyle ilgili üç değişik saat söylediği ve indikten sonra hava kule sorumlusuyla konuştuğuyla ilgiliydi.







Bugünkü yazısında bunu hatırlatan Nesin, "Esasında kule sorumlusu havaalanı müdürüyle konuşuyor ama Erdoğan bu, duyuyor ve hemen telefonu alıyor müdürün elinden, 'Endişenizi anlıyorum, o uçan iki F-16 dost uçağıdır, devamlı uçmalarına izin verin' diye kendisini ve Türk halkını güvenceye alıyor" belirtiyor.





"Siz onun anlamaz gibi durduğuna bakmayın, havada o sırada altı tane F 16 olsun, Erdoğan hangisinin dost, hangisinin darbeci olduğunu bir şıpın bakışta anlar. O gece de iner inmez dolaşan uçakları anlamış" diyen Aziz Nesin devam ediyor:





"Bir söylentiye göre de Rus denizaltıları o uçakları kilitlemiş ama, burası biraz karışık, çünkü Erdoğan'ın dost dediği uçağı neden kilitlesin ki? Çünkü Ruslar da önceden biliyorlar darbeyi ve Erdoğan için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü düşürülen Rus uçağını Ahmet Davutoğlu ile 'Ben öldürdüm, hayır ben vurdurdum' diye tartışırken Doğu Perinçek devreye girip de emekli general yeni Maocumsu Kemalist ama Avrasyacı generalleri Moskova'ya gönderip 'Bu uçağı onlar değil, Fethullah Gülen vurdu' demedi mi, sonra Erdoğan özür dilemedi mi, hatta para da vermedi mi, o zaman dost uçak niye kilitleniyor. Hem Rusya Nato uçağını, Nato Rus uçağını kilitleyebiliyorsa, biz bunları niye alıyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe gecesi Marmaris'ten getiren uçağın ve F-16'ların pilotunun Fethullah Gülen ekibinden çıktığını yazan Ahmet Nesin, "İşte o zaman karar verdim ki, Erdoğan, kılıcıyla önündeki ve arkadaki düşmanı aynı anda öldürüp, o esnada tek gözüyle Nacar saatine bakıp, diğer gözüyle esası Türk olduğu sevişirken ortaya çıkacak olan Macar ya da Avusturya Prensesine göz kırpan ve bir dinazor butunu 20 saniyede yedikten sonra hayvanın yağlarıyla dış mihrak kadınlarına masaj yapan Cüneyt Arkın ya da Kartal Tibet'ten daha da beter, efsunlu, hatta efsunlu oğlu efsunlu, filmde herkes ölüyor, sayı hoşuna gitmezse seyircilerden kesiyorlar, bu kadar düşman ama haftaya bir film daha çekiyorlar ya, Erdoğan da bu kadar düşman ama haftaya bir seçim daha...." diyor.