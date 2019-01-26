15 Temmuz’dan tutuklananlara oy kullandırılmıyor













Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın 28 Aralık 2018’de aldığı karar ile “Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin sadece kayıtlı oldukları seçim çevresinde bulunan ceza ve tutukevlerinde oy kullanması” kararlaştırılmıştı.









Oda TV’den Müyesser Yıldız’ın haberine göre, örneğin Ankara seçmeni olan biri mesela Silivri Cezaevi’ndeyse ya da İstanbul seçmeni Ankara Sincan veya başka bir ildeki cezaevindeyse, oy kullanamayacak. Ancak cezaevlerine yönelik uygulamanın bununla sınırlı olmadığı iddiası gündeme geldi.





SİNCAN LİSTESİNDE CEMAATTEN TUTUKLULAR YOK

Habere göre Sincan Cezaevi’ne giden seçmen listelerinde “Cemaatten ve darbeden” tutuklu çok sayıda ismin yer almadığı görüldü. Akın Öztürk ve Mehmet Dişli başta olmak üzere yıllardır Ankara’da yaşayan, daha önceki iki seçimde de Sincan Cezaevi’nde oy kullananan yaklaşık 200 isim listede olmadığı tespit edildi.





Bunun üzerine listede adını göremeyen tutuklular, Cezaevi yönetimine başvurarak, “Oy kullanmak istiyorum, ama listede adım yok” diye dilekçe verdi. Cezaevi yönetimi de bu dilekçeleri Sincan İlçe Seçim Kurulu’na gönderdi.





MEHMET DİŞLİ’NİN OY KULLANAMAYACAĞINA KARAR VERİLDİ

İlçe Seçim Kurulu Başkanı imzasıyla 18 Ocak’ta mesela Mehmet Dişli’nin dilekçesine cevap verildi. Cevapta, YSK’nın 28 Aralık 2018’de aldığı karar hatırlatıldıktan sonra şöyle denildi: “Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tutuklu bulunan ……….. T.C. kimlik numaralı Mehmet Dişli’nin mernis adresi olmadığından oy kullanamayacağına karar verildi.”





DİŞLİ KARARA ELEKTRİK FATURASI İLE İTİRAZ ETTİ

Dişli, iki seçimdir cezaevinde oy kullandığını hatırlatmakla kalmadı, cezaevinde ödediği elektrik faturasını, Avukatları da Dişli’nin Ankara’daki ikametgâh belgesini sunarak, karara itiraz etti. İtirazların seçime kadar sonuçlanıp sonuçlanmayacağı merak konusu.





Sincan İlçe Seçim Kurulu’nun cevabındaki, “Mernis adresi olmadığından” gerekçesi avukatlar tarafından incelendi. Bazı tutukluların avukatları sisteme girdiğinde, müvekkillerinin mernis kaydında olduğunu, ancak karşısında, “Seçmen kaydı bulunmamaktadır” yazdığını gördü.





PEŞİNEN HÜKÜM KESİLDİĞİ ANLAMANI GELİR

Haberde, “YSK’nın hukukiliği tartışmalı o kararını aşan bu uygulamaların sebebi şayet bürokratik karmaşa değilse, Bırakın hüküm verilmesini, henüz davalar devam ederken, oy kullanma hakkının peşinen ellerinden alındığı, dolayısıyla da ‘hükmün’ kesildiği anlamına gelmez mi?” diye soruldu.