15 Temmuz’da ölen gazetecinin oğlundan Erdoğan’a: Tövbe etmeli

15 Temmuz’da ölen Yeni Şafak muhabirinin oğlu Erdoğan’a tepki gösterdi: İnsanı sadece verdiği oy üzerinden kıymetlendiren bir zihniyete sahip olan, ya tövbe etmeli ya da tedavi olmalı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı programda, “CHP’nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti’yle ne Saadet’le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir. (15 Temmuz’daki halkın direnişi) O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır” ifadelerini kullandı.







‘BUNU SÖYLEYEREK NE KAZANDIĞINI ZANNEDİYOR?’





Alpaslan Cambaz bu sözlere Twitter hesabından karşılık verdi. Cambaz, “Aynı zat-ı muhterem şehitleri işaret ederek “Onlar evetçiydi, evetçi!” bile diyebilmişti. Şunları söyleyerek ne kazandıklarını zannediyorlar ya? O gece kimseden emir beklemeden canını ortaya koyanlar arasında her kesimden insan vardı, HER KESİMDEN. Güzel olan buydu zaten. Yazık..” diye yazdı.





CAMBAZ’DAN ERDOĞAN’A: TEDAVİ OLMALI





Odatv’nin haberine göre Cambaz bu paylaşımının ardından isim vermeden eleştirerek, “İnsanı sadece verdiği ve vereceği oy üzerinden kıymetlendiren bir zihniyete sahip olanlar ya tövbe etmeli ya da gerçekten tedavi olmalı. Bu şekilde ölüp giderlerse bunun hesabını ahirette zor verirler” ifadelerini kullandı.