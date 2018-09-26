Samanyolu Haber /Ekonomi / '15 gün sonra domates 10 TL olur' /26 Eylül 2018 10:56

'15 gün sonra domates 10 TL olur'

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yaygın olarak çıkacak. O tarihe kadar büyük kentlerde tüketici domatesi 9-10 liradan alacak" dedi.

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Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, domatesin en çok üretildiği merkezlerden birinin Antalya olduğunu belirterek "Özellikle seralarda yetiştirilen domates çeşitlerinin başlangıç fiyatı da ağırlıklı olarak burada belirleniyor" dedi.

Yıldırım, "Domates ve tavuk etinde fiyat artışının nedenleri" başlığıyla yayımlanan yazısında Ali Çandır'ın şu ifadelerini aktardı:

"Bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu nedenle fiyatlar yükseliyor. Ayrıca tuta zararlısı nedeniyle her yerde üretimde bir miktar düştü. Yaylalarda bile tuta zararlısı etkili oldu. İklim şartları da olumsuz geçti. Bu kadar çok olumsuzluk bir araya gelince domates azaldı,üretim arttı. Ekim ayı ortalarında sera üretimi piyasaya yaygın olarak çıkacak. O tarihe kadar büyük kentlerde tüketici domatesi 9-10 liradan alacak."

'NAKLİYE GİDERLERİ ARTIYOR, PAKETLERİN FİYATI YÜKSELİYOR'

Yıldırım, daha sonra domates veya diğer ürünlerde fiyat artışının tek nedeninin 'üretim dönemi' olmadığını söyledi. Maliyetlerin yükseldiğini belirten Yıldırım, "Üreticinin girdileri artıyor. Ürünün tüketim yerlerine taşınması için yapılan nakliye giderleri artıyor. Ürünün konulduğu paketlerin fiyatı artıyor" diye yazdı.
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