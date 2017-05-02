15 gün önce Evet kampanyası yapan Destici işsizlikten dert yandı

İşçilerin temel problemleri olduğunu belirten Destici, “Bunların bir kısmı çözülebilmiş değil. Bunların başında asgari ücretlilerin problemleri geliyor. Türkiye de 6 milyon çalışan asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret ülkemizde açlık sınırının altında. Bu 6 milyon aileleri ile birlikte 20 milyon kişiye tekabül ediyor. Bu aileler açlık sınırı altında ve büyük zorluklar içinde yaşamaya çalışıyorlar. Bunu defalarca ifade ettik” dedi.



İŞSİZLİK %30'LARA YAKLAŞTI





İşsizlik rakamları ile ilgili açıklama yapan Destici, şunları söyledi:

“İşsizlik resmi rakamlara göre yüzde 13’lerde. Ama biz biliyoruz ki gerçek rakamlar yüzde 20’lerde. Genç nüfusla birlikte yüzde 30’lara yaklaştı. Bu problemin de bir an önce çözülmesi gerekir. İşsizlik demek toplumsal huzursuzluk demektir. Toplumsal barışın bozulması demektir. Ülkemizin birliğinin, beraberliğinin en önemli noktalarından bir tanesi de herkesin bu ülkede mutlu olabilmesinden geçmektedir. Bunun için iş sahibi olması, aş sahibi olması, ailesinin rızkını helal yoldan temin edilebileceği bir işe mutlaka sahip olması gerekir. Bunun yolu da istihdamdan geçmektedir. İşsizlik fonunda biriken 110 milyar TL’den bahsediliyor. Bunun yüzde 30’u başka alanlara harcanabiliyordu. Şimdi yeni bir değişiklikle bu yüzde 50’ye çıkartıldı. Biz bunu ret ediyor ve kabul etmiyoruz. İşsizlik fonundaki bütün paraların yeni istihdam alanları oluşturulması için kullanılması, işsizlere verilmesi ve işçi kardeşlerimizin temel probleminin çözümü için harcanması noktasında ısrarcı olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyorum. İşçinin parasına el atılmasın. Bu haramdır. Bu günahtır ve ayıptır. Bu gayri ahlaki olan davranıştan herkesin uzak durmasını tavsiye ediyoruz.”