'15 çocuğun anneleriyle birlikte kaldığı koğuş var'

Cezaevlerinde 15 çocuklu koğuşların olduğunu ve bunları bizzat gördüğünü belirten Sertel, ‘Eline silah alıp darbe yapmaya çalışanı cezalandır. Ama aklım almıyor, ev hanımından, bakkaldan, baklavacıdan, çocuktan darbeci mi olur?’ diye sordu.







Sertel, 9 aylık bebeğiyle cezaevinde kalan Fadime isimli kadının tutuklanma gerekçesini anlatan Sertel şöyle dedi:

Kadının eşi mesleğinden edilmiş ve ihraç olmuş. O da bir fırında çalışmaya başlamış. Eve baskın yapan polis eşinin nerede olduğunu sorduğu kadının fırının yerini bilmediğini söylemesi üzerine savcıyı arayıp kadını gözaltına almışlar. Şimdi aynı cezaevinin erkek bölümünde eşi, kadın bölümünde kendisi yatıyor. 3 çocuk annesi bir kadın bu.