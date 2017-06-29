Samanyolu Haber /Gündem / '15 çocuğun anneleriyle birlikte kaldığı koğuş var' /29 Haziran 2017 16:15

'15 çocuğun anneleriyle birlikte kaldığı koğuş var'

CHP milletvekili ve gazeteci Atilla Sertel, İslamcı AKP iktidarının Hizmet Hareketine uyguladığı zulmün geldiği boyutları canlı yayında anlattı.

15 çocuğun olduğu koğuş var

Cezaevlerinde 15 çocuklu koğuşların olduğunu ve bunları bizzat gördüğünü belirten Sertel, ‘Eline silah alıp darbe yapmaya çalışanı cezalandır. Ama aklım almıyor, ev hanımından, bakkaldan, baklavacıdan, çocuktan darbeci mi olur?’ diye sordu.

Sertel, 9 aylık bebeğiyle cezaevinde kalan Fadime isimli kadının tutuklanma gerekçesini anlatan Sertel şöyle dedi: 
Kadının eşi mesleğinden edilmiş ve ihraç olmuş. O da bir fırında çalışmaya başlamış. Eve baskın yapan polis eşinin nerede olduğunu sorduğu kadının fırının yerini bilmediğini söylemesi üzerine savcıyı arayıp kadını gözaltına almışlar. Şimdi aynı cezaevinin erkek bölümünde eşi, kadın bölümünde kendisi yatıyor. 3 çocuk annesi bir kadın bu.
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15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

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