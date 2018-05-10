15 CHP'li vekil geri döndü

CHP'den istifa ederek seçime girebilmeleri için İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili partilerine geri döndü. CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisine dönen 15 milletvekiliyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Özel, 15 milletvekilinin yaptıklarından ötürü bütün Türkiye’de takdir gördüğünü belirtti.







CHP’li 15 vekil, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 22 Nisan günü istifa ederek, İYİ Parti’ye katılmıştı. Böylece, parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti’nin vekil sayısı 20’ye çıkarken, parti de TBMM’de grup kurmuş, İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimlerine katılması için de engel kalmamıştı.





CHP'ye geri dönen 15 vekilin ismi şöyle:





Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer,

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil,

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın,

Çorum Milletvekili Tufan Köse,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.