Samanyolu Haber /Gündem / 15 bin polis /09 Temmuz 2017 12:00

15 bin polis

Bugün Maltepe'de yapılacak Adalet Mitingi'nde 15 bin polis görev yapacak.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşü bugün Maltepe'de yapılacak mitingle sona eriyor. 

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, miting öncesi alanda kontroller yaparken, "Yaklaşık, 15-16 bin polis görev alacak. Havadan, karadan ve denizden her türlü tedbirimizi aldık. Yüksek binalar, geliş gidişler, bomba arama, köpekler her türlü tedbiri aldı arkadaşlarımız. Yarın burayı tertemiz teslim edeceğiz. İstanbul'da bu tür mitingler çok yapılıyor. Arkadaşlarımız da bu konuda yeterli tecrübeye sahip. Herhangi bir sorun olmadan tamamlarız" dedi.

82 bin kişilik mitinge neden 15 bin polis gelecek?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, dün Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Maltepe'deki miting alanının 27.500 m2 olduğunu ve en fazla 82 bin 500 kişinin bu alana sığacağını iddia etti. 

Halbuki aynı alanda daha önce AKP'nin eski başkanlarından Ahmet Davutoğlu, başbakanlık yaptığı dönemde bir miting düzenlemişti ve tüm havuz medyası bu alanda 2 milyondan fazla insan bulunduğunu iddia etmişti.

Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği mitinge katılım da "Milyonlar Maltepe'de buluştu" diye verilmişti.






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