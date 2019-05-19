Samanyolu Haber /Gündem / 15 Afrika ülkesi ortak paraya geçecek /19 Mayıs 2019 10:11

15 Afrika ülkesi ortak paraya geçecek

15 Afrika ülkesi ortak paraya geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haziran ayında geniş katılımlı bir toplantı yapılacak. Hazırlıkların ardından 2020 yılında ortak para için imzaların atılması bekleniyor.

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Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler arasında ortak para birimi kullanılmasına yönelik taslak çalışma tamamlandı.

Ortak para birimi komisyon başkanı Jean-Claude Brou, gazetecilere yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında ortak para birimine geçilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışma üzerine Haziran ayında geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Toplantıya üye ülkelerin merkez bankası yöneticileri, ekonomi ve finans bakanlarıyla bölgede faaliyet gösteren önde gelen firmaların katılacağı bilgisini veren Brou, ortak para biriminin ortak pazar ve rahat seyahat açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

ECOWAS, 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Liberya, Sierra Leone, Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, Burkina Faso ve Benin bulunuyor.

 
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