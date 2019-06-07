Samanyolu Haber /Dünya / 14 aslan kaçtı: Evlerinizden çıkmayın /07 Haziran 2019 11:49

14 aslan kaçtı: Evlerinizden çıkmayın

Güney Afrika'nın Phalaborwa kentinde büyük bir panik yaşanıyor

SHABER3.COM

Güney Afrika'nın Phalaborwa kentinde aslan paniği yaşanıyor  Hükümet sözcüsü, Kruger Ulusal Parkı'ndan 14 aslanın kaçtığını açıkladı. Yetkililer, "Evlerinizden çıkmayın" açıklaması yaptı.
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