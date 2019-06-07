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14 aslan kaçtı: Evlerinizden çıkmayın
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14 aslan kaçtı: Evlerinizden çıkmayın
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07 Haziran 2019 11:49
14 aslan kaçtı: Evlerinizden çıkmayın
Güney Afrika'nın Phalaborwa kentinde büyük bir panik yaşanıyor
SHABER3.COM
Güney Afrika'nın Phalaborwa kentinde aslan paniği yaşanıyor Hükümet sözcüsü, Kruger Ulusal Parkı'ndan 14 aslanın kaçtığını açıkladı. Yetkililer, "Evlerinizden çıkmayın" açıklaması yaptı.
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