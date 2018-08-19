'13 öneri sunduk, diktatör rahatsız oldu'

Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin krizden çıkıp, dış şoklara karşı güçlenmesi için 13 madde halinde çözümler önerdik. Diktatör bundan rahatsız oldu" dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu, adını anmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı.





"Türkiye'nin krizden çıkıp, dış şoklara karşı güçlenmesi için 13 madde halinde çözümler önerdik" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"Diktatör bundan rahatsız oldu! 'Kılıçdaroğlu döviz baronlarıyla hareket ediyor.' dedi… Öyle anlaşılıyor ki 'Kılıçdaroğlu hastalığı' yeniden nüksetti"



