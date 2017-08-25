Samanyolu Haber /Gündem / 13 Köyün yeri KHK ile değişti /25 Ağustos 2017 08:31

13 Köyün yeri KHK ile değişti

Yeni yayınlanan 694 numaralı KHK’da 13 köyün bağlı bulundukları ilçeler de değişti

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 694 numaralı KHK’da 13 köyün bağlı bulundukları ilçeler de değişti.

12 köy Hopa'dan alınıp Kemalpaşa'ya bağlandı

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı; Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy,  Kazımiye, Köprücü, Linan, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köyleri Kemalpaşa ilçesine bağlandı.

Aksaray'da bir köy ilçe değiştirdi

Yine Aksaray il merkesine bağlı bulunan Yeşiltömek köyü de Sultanhanı ilçesine bağlandı.
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