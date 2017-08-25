13 Köyün yeri KHK ile değişti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 694 numaralı KHK’da 13 köyün bağlı bulundukları ilçeler de değişti.





12 köy Hopa'dan alınıp Kemalpaşa'ya bağlandı





Artvin’in Hopa ilçesine bağlı; Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy, Kazımiye, Köprücü, Linan, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köyleri Kemalpaşa ilçesine bağlandı.





Aksaray'da bir köy ilçe değiştirdi





Yine Aksaray il merkesine bağlı bulunan Yeşiltömek köyü de Sultanhanı ilçesine bağlandı.