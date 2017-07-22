13 köylünün ölümüyle anılan komutan Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na getirildi

13 köylünün ölümüyle anılan Musa Çitil'e bir terfi daha





İçişleri Bakanlığı'na ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Tümgeneral Ali Özkara, 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.







Kararname ile 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Terfi ile Ali Çardakçı ve Musa Çitil Tümgenerallikten, Korgeneralliğe yükseltildi. Her iki isim de Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na getirilen Çitil’in adı Dêrik Jandarma Komutanı olduğu tarihlerde Mardin’de 1993-94 tarihlerinde 13 köylünün katledilmesi olayına karıştı. Çitil yargılandığı davadan önce beraat ettirildi. Daha sonra YAŞ tarafından terfi ettirilerek Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı yapılarak 6 Ağustos 2005 Tümgeneralliğe getirildi.





Çitil hakkında görev yaptığı sırada, emrindeki 405 asker ile birlikte 1993 Kasım ayında ve 1994 yılında olmak üzere üç kez gözaltına alınan Ş.E. isimli kadına cinsel saldırı suçlamasıyla Mardin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çitil, Adalet Bakanlığı'nın talebi ve Yargıtay'ın kararıyla Çorum'a nakledilen bu davadan da beraat ettirilmişti.





Çitil en son Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na getirildi. Mevcut Jandarma Genel Komutan yardımcılarından Ali Lapanta ise komutanlık emrine alındı. 25 generalin yeni görev yerlerine atandığı kararname ile ayrıca 56'sı il jandarma, 2'si komando alay ve biri eğitim alay olmak üzere 59 jandarma komutanlığına atama gerçekleştirildi.