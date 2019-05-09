13 bin oya kadar düşen fark yüzde 2'nin üzerine çıktı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından yapılan ilk anketten Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a yüzde 2,1 fark atacağı sonucu çıktı.





Daha önce yaptığı seçim anketlerindeki doğruluk oranıyla bilinen Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, çarşamba akşamı katıldığı bir televizyon programında 21-22 Nisan tarihlerinde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.





Murat Sarı, 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, 48,1'inin Binali Yıldırım'a ve 1,7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi. Bu sonuçlara göre yeniden sayım sonrası Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım arasında açıklanan 13 bin 700 oy farkının, 23 Haziran'da seçimler yenilendiğinde yaklaşık 180 binin üzerine çıktığı görülüyor.





Murat Sarı konuşmasında "Ankete göre 18-29 yaş grubunun yüzde 54.6'sı, 30-39 yaş grubunun yüzde 49'u, 40-49 yaş grubunun yüzde 44.9'u ve 60 yaş üstünün yüzde 47.2’si Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini söylüyor. Bunun yanında 18-29 yaş grubunun yüzde 42.2’si, 30-39 yaş grubunun yüzde 47,5'i ve 40-49 yaş arasının yüzde 57,2'si ise Binali Yıldırım’a oy vereceğini söylüyor." dedi.





(tr.euronews.com)











Diğer partilere oy veren 2,7'lik kesim belirleyici





Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran'da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek "DSP, Saadet, bağımsız adaylar, TKP ve diğer partilere oy veren 2,7'lik kesimin yüzde 1'inin de Ekrem İmamoğlu'na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım'a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48,1 ile 48,3 arasında değişiyor." diye konuştu.





Murat Sarı bunun yanında seçmenlerin 54,1'inin YSK'nın İstanbul'daki seçimleri iptal kararını doğru bulmadığını ve 57,7'lik bir kesimin de Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi için 17 gün bekletilmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü açıkladı.