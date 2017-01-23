Samanyolu Haber /Gündem / 1250 dolara Rakka-Ankara seferleri yapılıyor mu? /23 Ocak 2017 09:18

1250 dolara Rakka-Ankara seferleri yapılıyor mu?

Ankara'yı karıştıran iddia "Ankara'da kurulan pazarda 1250 dolara Rakka-AŞTİ seferleri yapılıyor."

SHABER3.COM

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen IŞİD ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Suriye'deki terör örgütlerinin Türkiye'ye taşındığını iddia eden Bilgen Ankara'da konuşulan bir konuyu dillendirdi

"Ankara'da kurulan pazarda 1250 dolara Rakka-AŞTİ seferleri yapılıyor"

Bu gelişmelerin iç politikaya yansımalarından en somutu, oradan çok yoğun biçimde IŞİD, Nusra, muhtemelen önümüzdeki günlerde Ahrar-u Şam, ÖSO diye sunulan yapıların içerisindeki çoğu El Kaide kökenli olanların çok yoğun biçimde Türkiye’ye taşınıyor olmasıdır. Bu ayyuka çıkmış bir şey. Ankara’da bir pazar oluşmuş durumda, 1250 dolara düzenli olarak Rakka-AŞTİ seferleri yapılıyor. Çok yoğun bir taşıma olduğunu herkes biliyor. Türkiye’nin güvenlik, istihbarat birimleri bunun neresinde duruyor? Kim onları oraya götürdü, götürülenler mi geri getiriliyor? IŞİD yapılanmalarının, Nusra gibi ekiplerin getirilmesine dair ne tür beklentiler var, bunlar ciddi tartışma konusudur.

Erdoğan’ın birkaç gündür “terör örgütlerine” çağrı yaparak “elinizden geleni yapın” sözlerinin de rutin devlet dilinin ötesinde olduğuna dair çeşitli tartışmalar var. İster bu dönemi kaosa sokmayı, bu referandum sürecini çatışma olan bir ortam içerisine sokmayı Erdoğan karşıtları yapıyor olsun; isterse Erdoğan, kontrollü bir gerilimden faydalanmak istiyor olsun, somut gerçeklik bol miktarda çatışma ve gerilim olacak bir süreci birkaç ay yaşayacağız.

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