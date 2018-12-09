Samanyolu Haber /Dünya / 125 bin eylemci, bin beş yüz gözaltı /09 Aralık 2018 02:40

125 bin eylemci, bin beş yüz gözaltı

Fransa'da haftalardır gündemde olan Sarı Yeleklilerin Cumartesi günü yaptıkları eylemlerin bilançosu ortaya çıktı

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Başkentteki protestocular Champs Elysees'ye yürüdü. Ülke genelinde yüzbinler hükümeti protesto etti. Başta Paris olmak üzere birçok şehirde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. 125 bin kişinin katıldığı protestolarda yaklaşık bin beş yüz kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta pazar günü yaşanan şiddet olaylarından sonra Fransa İçişleri Bakanlığı eylemler için 80 bini aşkın polis görevlendirdi. Başkentte Champs Elysees bölgesindeki dükkan ve mağazalar kepenk kapattı. Eyfel Kulesi de şiddet olaylarının çıkma ihtimaline karşı hizmet vermedi.
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