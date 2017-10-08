123 AKP’li vekil de istifa ettirilecek...Erken seçime gidilecek...





Yeniçağ yazarı Ahmet Takan “Belediye başkanlarından sonra sıra kimde?’ başlığıyla yayınladığı dünkü yazısında 123 AKP’li vekilin de istifasının isteneceğini iddia etti. Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle; “Ankara’nın siyasi kulisleri yıkılıyor. İnanın bana, bir gram abartmıyorum. Akşam yatıyoruz; Melih Gökçek, Edip Uğur istifa etti mi?.. Sabah kalkıyoruz; istifası istenen belediye başkanları listesine yenileri eklendi mi yeni bir gelişme var mı?.. Acaba kimlerin daha kellesi gidecek veya kurtarabilecekler var mı?.. Devletin milletin bekası rafa kalktı. Kişilerin ikbalinin derdine düştük!..(…)









‘Nedeni sordum, “ByLock” dediler’





“Görüşmenin perde arkası ile ilgili bilgi alabilmek için ulaştığım saray kaynakları, Melih Gökçek’in biletinin kesilmesi durumunda hiç bir değişiklik olmadığının ısrarla altını çizerken “bu iş biraz tavsadı hepsi o kadar” ifadesini kullandı. Saray kaynakları, bugün Afyon’da başlayacak AKP kampı için şok bir iddia ortaya attılar. Şöyle; ”Değişim il, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile sınırlı kalmayacak. Bazı milletvekillerinin de partiden istifa etmesi gerektiği gündeme gelecek.” Nedeni sordum, “ByLock” dediler. Sayı istedim... Önce belirtmek istemediler ama “123” olarak iddialarında ısrar ettiler...Şoke olmadım desem yalan olur!.. Saray kaynakları, “temizlik” konusunda “reis”in ne kadar kararlı ve gözü kara olduğunu uzun uzun anlatıp “geri dönüş yok” diye eklediler. “Bunun sonu erken seçime gitmez mi” diye rutin soruyu tekrar ettiğimde “15 Temmuz 2018” olasılığının daha da kuvvetlendiğini belirttiler. AKP’den istifası isteneceği iddia edilen milletvekili sayısının “123” olması bana olduğu gibi size de çok abartılı gelebilir.