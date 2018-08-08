Samanyolu Haber /Gündem / 121 general ve amirale atama /08 Ağustos 2018 09:34

121 general ve amirale atama

Kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişikliklerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu.

ORG. TEMEL MEVCUT GÖREVİNE YENİDEN ATANDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığında ataması yapılan isimler arasında 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasını alkışladığı gerekçesiyle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hedefi haline gelen ve apolet sökme polemiğinin odağı olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel yer aldı. Yüksek Askeri Şura kararları ile orgeneralliğe terfi eden Temel, bulunduğu göreve yeniden atandı.
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