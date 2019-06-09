Ders kitabında parmak izi bulundu...

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle Türkiye’de tutuklanan on binlerce kişiye mahkemeler sudan sebeplerle hüküm vermeye devam ediyor.





Avukat Ömer Turanlı bir dershane öğretmenine evlere şenlik gerekçelerle nasıl 12 yıl hapis cezası verildiğine şahsi Twitter hesabı vasıtasıyla dikkati çekti.





KAZAN DAİRESİNDE DENEME KİTAPÇIĞI BULUNMUŞ!





Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına gerekçe olarak şunlar suç delili olarak gösterildi: “Komşusunun çocuğunu ders çalıştırdığı kitabın üzerinde parmak izinin çıkması, kazan dairesinde gazete, dergi ve deneme kitapçığı bulunması."





Avukat Turanlı, verilen kararı, “Bunlardan suç oluşturup ceza vermek tetikçiliktir.” diye niteledi.





AVUKAT ÖMER TURANLI HUKUK GARABETİ" KARARI TWITTER ÜZERİNDEN DUYURDU:



