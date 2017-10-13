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115 kişi hakkında gözaltı kararı
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115 kişi hakkında gözaltı kararı
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13 Ekim 2017 09:50
115 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 15 ilde 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Hizmet hareketine yönelik cadı avı kapsamında 15 ildeki 124 ayrı adreste bulunan 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah saatlerinde başlatılan operasyon devam ediyor
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