Samanyolu Haber /Gündem / 11 milyar dolarlık 'dostum' /22 Eylül 2017 13:49

11 milyar dolarlık 'dostum'

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, iki liderin birbirlerine "dostum" diye hitap etmeleri dikkat çekti. Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeden hemen sonra ise, THY'nin Amerikan Boeing firmasından 40 adet 787-9 Dremliner uçak almayı planladığı açıklandı. Alışverişin maliyeti 11 milyar dolar.

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Trump-Erdoğan zirvesinden sonra 11 milyar dolarlık imza

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğin ardından da, her iki ülke lideriyle de ayrı ayrı görüşmüş, ABD’nin Suudi Arabistan’a 110 milyar dolarlık silah, Katar’a da 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı için uzlaşmaya varılmıştı.

Trump, seçim kampanyasında “önce Amerika” sloganı ile, Amerikalılara daha fazla iş, daha fazla kazanç sözü vererek, ABD Başkanı seçilmişti. Nitekim, Boeing CEO’su Dennis Muilenburg da, THY’yle yapılan anlaşma çerçevesinde, Dreamliner üretimini 2019’a kadar yüzde 17 oranında arttıracaklarını açıkladı. THY ile Boeing arasında, 40 adet Dreamliner satışının dışında, Boeing’in Türk havacılık ve uzay endüstrisinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı da açıklandı.


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