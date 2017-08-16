11 gazeteciye tutuklama talebi

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı’nın da aralarında bulunduğu 11 gazeteci hakkında Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından, tutuklama talep edildi. 11 isim tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Gözaltına alındığı bilinen isimler şunlardı: Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay ve Yasir Kaya.