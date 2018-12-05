Samanyolu Haber /Gündem / 11 ayda 1797 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti /05 Aralık 2018 04:18

11 ayda 1797 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) araştırmasına göre, 2018 yılının ilk 11 ayında en az 1797 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

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Rapora göre kasım ayında dördü çocuk, 13'ü kadın ve ikisi göçmen olmak üzere 154 iş cinayeti gerçekleşirken, meslek hastalığı nedeniyle iş kazası kayıtlarına geçmedi.

İSİG'in paylaştığı tabloya göre, iş sırasında ölümler en çok inşaat sektöründe yaşanırken bunu tarım ve taşımacılık sektörleri takip ediyor.

CHP İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da İSİG raporunu Twitter'dan paylaşarak, Türkiye'nin işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada da üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.
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