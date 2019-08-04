Samanyolu Haber /Eğitim / 1071 imza etkisiz kaldı, YÖK rektörlere baskıyla açıklama yaptırdı /04 Ağustos 2019 11:37

1071 imza etkisiz kaldı, YÖK rektörlere baskıyla açıklama yaptırdı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenler için “ifade özgürlüğü” kararı vermesinin ardından YÖK harekete geçti. AYM’nin kararının ardından 1071 akademisyen imzasıyla yayımlanan karşı bildirinin istenilen etkiyi oluşturmaması üzerine YÖK'ün üniversitelerle görüşmelere başladığı ve üniversite yönetimleri üzerinde baskı kurarak açıklama yapmalarını talep ettiği belirtildi.

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Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurul içinde yapılan toplantıların ardından önce üniversite yönetimlerinden AYM’nin kararına karşı geniş katılımlı bir bildiri hazırlatılması istendi. 

Birçok üniversite yönetiminin ise bünyesindeki akademisyenleri kolayca ikna edemeyecek olması, AYM gibi bir kurumu karşılarına almak istememeleri nedeniyle toplu bildiriye sıcak bakmadığı öğrenildi. YÖK ise ısrarına devam etti ve taşra üniversiteleri başta olmak üzere yönetimlerden kurumsal tepki vermesini istediği belirtildi. YÖK mülakatlarından geçerek Cumhurbaşkanı kararı ile atanan üniversite rektörleri YÖK’ün talebine kayıtsız kalmadı. Üniversiteler bir bir tepki açıklamaları yaparken, bazıları da üniversite senatolarını toplayarak AYM’nin ifade özgürlüğü kararını eleştirdi. Üniversite kaynakları, YÖK’ün talebi üzerine açıklama yaptıklarını doğrularken, sürecin akademi üzerinde baskıya dönüştüğünü aktardı.
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