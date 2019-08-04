1071 imza etkisiz kaldı, YÖK rektörlere baskıyla açıklama yaptırdı

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurul içinde yapılan toplantıların ardından önce üniversite yönetimlerinden AYM’nin kararına karşı geniş katılımlı bir bildiri hazırlatılması istendi.





Birçok üniversite yönetiminin ise bünyesindeki akademisyenleri kolayca ikna edemeyecek olması, AYM gibi bir kurumu karşılarına almak istememeleri nedeniyle toplu bildiriye sıcak bakmadığı öğrenildi. YÖK ise ısrarına devam etti ve taşra üniversiteleri başta olmak üzere yönetimlerden kurumsal tepki vermesini istediği belirtildi. YÖK mülakatlarından geçerek Cumhurbaşkanı kararı ile atanan üniversite rektörleri YÖK’ün talebine kayıtsız kalmadı. Üniversiteler bir bir tepki açıklamaları yaparken, bazıları da üniversite senatolarını toplayarak AYM’nin ifade özgürlüğü kararını eleştirdi. Üniversite kaynakları, YÖK’ün talebi üzerine açıklama yaptıklarını doğrularken, sürecin akademi üzerinde baskıya dönüştüğünü aktardı.

