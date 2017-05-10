Samanyolu Haber /Spor / 105 milyon euro'luk Pogba transferine soruşturma açıldı /10 Mayıs 2017 09:38

105 milyon euro'luk Pogba transferine soruşturma açıldı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı transferi hakkında soruşturma başlattı.

105 milyon euro'luk Pogba transferine soruşturma açıldı


FIFA, Paul Pogba'yı İtalya'nın Juventus takımından 105 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer eden İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Manchester United'dan transfer ile ilgili "açıklama" istedi.
Soruşturmanın Pogba'nın menajeri Mino Raiola'ya ödenen ücrete odaklanması bekleniyor.
Manchester United Sözcüsü soruşturma ile ilgili olarak "Bireysel sözleşmeler ile ilgili olarak yorum yapmıyoruz. Bu transfer Ağustos ayında tamamlanmıştı. FIFA bütün evraklara sahip" dedi.
Juventus'tan ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
United'a ikinci transferi
24 yaşındaki Paul Pogba Juventus ile 4 kez İtalya Birinci Ligi (Serie A) şamiyonluğu yaşamıştı.
2013'ten bu yana Fransa milli takımının da yıldızlarından olan Pogba, geçen yıl ikinci kez Manchester United'a transfer olmuştu.
Manchester United 2009'da Fransa'nın Le Havre takımından tartışmalı şekilde transfer ettiği Pogba'yı 3 yıl sonra 1,5 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Juventus'a satmıştı.
United o dönem Pogba'yı özellikle ailesine "çok yüksek" paralar ödeyerek "çalmakla" suçlanmış, İngiliz kulübü o dönem iddiaları reddetmişti.
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