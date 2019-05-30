Samanyolu Haber /Ekonomi / 102 yıllık şirketi kriz vurdu /30 Mayıs 2019 11:02

102 yıllık şirketi kriz vurdu

Ekonomik kriz 102 yıllık şirket İnci Deri’yi de vurdu.

SHABER3.COM

5’i yurtdışında olmak üzere toplam 106 mağazası olan İnci Deri’nin borçlarını ödemekte zorluk çektiği, yazdığı birçok çekin karşılıksız çıktığı ve şirketin icralık olduğu öğrenildi.

Konuya yakın kaynaklar, şirketin mahkemeye yaptığı konkordato başvurusunun kabul edilmediğini ve iflas davası açıldığını bildirdi. 

1917 yılında temelleri atılan İnci Deri, önce üretime sonra da zincir mağazacılığa yoğunlaşmıştı. Şirket, mağazalarında ayakkabı, çanta ve ceket gibi ürünler satıyor.

KONKORDATO RÜZGARI

Emre Deveci'nin Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, yüzde 45 oranında ithal girdiye bağımlı olan ayakkabı sektörü, TL’deki değer kaybı sonucu zor duruma düşmüş ve eylül 2018’de sektörde birçok şirket mali olarak zor duruma düştüğü için mahkemelere konkordato başvurusu yapmıştı.

Ayakkabı sektöründe 1938 yılında kurulmuş köklü firma Hotiç’in ardından yine geçmişi 1948 yılına dayanan bir diğer büyük firma Yeşil Kundura da konkordato talep etmişti. 

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