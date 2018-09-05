Samanyolu Haber /Dünya / 100 yolcunun hastalandığı BAE uçağı, JFK havaalanında karantinaya alındı /05 Eylül 2018 18:40

100 yolcunun hastalandığı BAE uçağı, JFK havaalanında karantinaya alındı

Havadayken yaklaşık 100 yolcusunun hastalandığını bildiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçağı, ABD'nin New York kentinde iniş yaptığı JFK'de karantinaya alındı.

SHABER3.COM

Dubai'den New York'a uçan 203 sefer sayılı yolcu uçağı, havadayken 500 yolcusundan en az 100'ünün hastalandığını bildirdi.

John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan BAE uçağı, öncelikle karantinaya alındı.

Liman İdareleri Polisi ve Hastalık Kontrol Önleme Merkezi yetkilileri, yolcuları incelemek için hazırlıklarını tamamladı. 

Uçağın etrafına çok sayıda ambulansla acil müdahale ekipleri geldi.

NBC'ye konuşan polis kaynakları, yolcular içinden 7-10 kişinin acilen hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yolculardan biri uçaktan dışardaki ambulansları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

NBC'ye konuşan sözkonusu yolcu, uçakta hastalananlar olduğunu haber aldığını, ama kendi bulunduğu bölümde buna dair herhangi bir emare görmediğini söyledi.

New York Belediye Başkanlığı'nın ilk değerlendirmesi, uçağın aktarma yaptığı Mekke'de grip salgını yaşandığı, yolculardaki belirtilerinin de gribe benzediği yönünde oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 100 yolcunun hastalandığı BAE uçağı, JFK havaalanında... Sonraki Haber >>

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:31:06