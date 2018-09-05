100 yolcunun hastalandığı BAE uçağı, JFK havaalanında karantinaya alındı

Uçağın etrafına çok sayıda ambulansla acil müdahale ekipleri geldi.

NBC'ye konuşan polis kaynakları, yolcular içinden 7-10 kişinin acilen hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yolculardan biri uçaktan dışardaki ambulansları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

NBC'ye konuşan sözkonusu yolcu, uçakta hastalananlar olduğunu haber aldığını, ama kendi bulunduğu bölümde buna dair herhangi bir emare görmediğini söyledi.





New York Belediye Başkanlığı'nın ilk değerlendirmesi, uçağın aktarma yaptığı Mekke'de grip salgını yaşandığı, yolculardaki belirtilerinin de gribe benzediği yönünde oldu.