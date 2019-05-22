100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

"ONU SÖYLEME, ORAYI GEÇELİM"





Vali Gürel, beklemediği bu çıkış karşısında, gülümseyerek, “Onu söyleme. Orayı geçelim.” dedi.





Durumu toparlamaya çalışan Vali’nin ekibi Baş’a, “Devletimiz içinde bir şey söyle. Dua ediyor musun teyzecim vatana” diye sordu. Baş, “Devletimiz olmasa biz olurmuyuz? Allah devletimize de çok versin. Hayırlısını versin. Hergün dua ediyorum. Hepimize.” ifadelerini kullandı.





Vali Gürel, Nazire nineye yaşamını sağlıklı geçirmesi için temennide bulunarak, “Bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.” diye konuştu.