Samanyolu Haber /Gündem / 100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi /22 Mayıs 2019 15:12

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

Karabük Valisi evinde ziyaret ettiği 100 yaşındaki Nazire Baş'a "Bir şeyler söylemek ister misin?" diye sorunca, "Allah her şey güzel olacak diyene versin. İmamoğlu'na bakıyorum, seviyorum." cevabını aldı. Vali beklemediği bu çıkış karşısında, gülümseyerek "Onu söyleme. Orayı geçelim." dedi.

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel 100 yaşındaki Nazire Baş’ı 5000 Evler Mahallesinde ikamet ettiği evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Karabük'te 1919 doğumlu Nazire Baş’ı evinde ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve ekibi “Devlet için de bir şey söyle” deyince, 100 yaşındaki Baş, “Allah her şey güzel olacak diyene versin. İmamoğlu’na bakıyorum, seviyorum” dedi.
"ONU SÖYLEME, ORAYI GEÇELİM"

Vali Gürel, beklemediği bu çıkış karşısında, gülümseyerek, “Onu söyleme. Orayı geçelim.” dedi.

Durumu toparlamaya çalışan Vali’nin ekibi Baş’a, “Devletimiz içinde bir şey söyle. Dua ediyor musun teyzecim vatana” diye sordu. Baş, “Devletimiz olmasa biz olurmuyuz? Allah devletimize de çok versin. Hayırlısını versin. Hergün dua ediyorum. Hepimize.” ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, Nazire nineye yaşamını sağlıklı geçirmesi için temennide bulunarak, “Bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.” diye konuştu.
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