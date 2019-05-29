100 yaşında siyasetçi oldu

Federal Almanya’nın küçük bir kasabasında yaşayan 100 yaşındaki Lisel Heise, belediye meclis üyesi olarak seçildi. Heise, kasabadaki yüzme havuzunun tekrar açılması için siyasete atılmaya karar verdiğini söyledi.





Siyasete atılmak için hiçbir zaman geç olmadığını söyleyen 100 yaşındaki eski öğretmen Lisel Heise, Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında ikamet ediyor.





Heise’nin üyesi olduğu “Hepimiz Kirchheimbolanden İçin” isimli siyasi hareket 26 Mayıs Pazar günü yapılan seçimde en çok oyu aldı. 100 yaşındaki eski öğretmen ise grubun belediye meclisindeki sözcülüğünü üstlendi.





100 yaşındaki Lisel Heise, "Siyasete girmek için hiç de geç değil." dedi.







SİYASET HÜMANİZMDEN KAPİTALİZME KAYDI





Seçim öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Heise siyasi değişimin yaş ile bir ilgisi olmadığını vurgularken, mevcut siyasi ortama eleştirisini, “Siyaset hümanizmden kapitalizme doğru gelişim gösterdi.” sözleriyle ifade etti.





Aynı zamanda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkmasına (Brexit) karşı bir tutum takınan Heise, AB bütünleşmesinin derinleşmesi için çaba gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da hayranlığını gizlemedi.





İLK HEDEFİ YÜZME HAVUZUNU TEKRAR AÇMAK





DW'nin haberine göre yüzme tutkunu olan 100 yaşındaki eski öğretmeni siyasete atılmaya iten ise kasabanın 2011 yılında kapatılan yüzme havuzunu tekrar açma düşüncesi olmuş.





Heise yüzmenin kendisi için “hayat iksiri” olduğunu ifade ediyor.





Ayrıca çocukların oyun oynayabileceği, müzikal ve eğlence etkinliklerinde yer alabileceği bir gençlik kulübü oluşturmayı hedefleyen Almanya’nın en yaşlı siyasetçisi, ikinci plana itilen çocuklar için çalışmak istediğini söyledi.