100 hastayı öldürmüştü

Almanya’da ülkenin en büyük seri katili olarak tanımlanan eski hemşire Niels Hoegel, 100 hastayı öldürmekten yargılandığı davada 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





Almanya’da 2'nci Dünya Savaşı sonrası en büyük seri katil olarak anılan 41 yaşındaki Niels Hoegel, 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Ömür boyu hapis istenen Alman hemşire hakkında karar bugün açıklandı.





85 HASTAYI ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNDU





Almanya’nın kuzeyinde görülen davada mahkeme Hoegel’i 85 hastayı öldürmekten suçlu bularak ömür boyu hapis cezası verdi.





Hâkim, eski hemşirenin niçin böyle bir suç işlediğini “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi. Hâkim Sebastian Bührmann, “Bütün denemelerimize rağmen sadece sisin bir kısmını kaldırabiliyoruz.” dedi.





Almanya yasalarına göre, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan zanlı 15 yıl sonra şartlı tahliye ihtimaliyle cezalandırılabiliyor.





CİNAYETLERİ İKİ ŞEHİRDE İKİ FARKLI HASTANEDE GÖREV YAPARKEN İŞLEDİ





1999-2002 yılları arasında Oldenburg'taki bir hastanede ve 2003-2005 arası Delmenhorst'taki bir başka hastanede gerçekleşen ölümlerin savaş sonrası Almanya'daki en büyük seri cinayetler dizisi olduğu belirtiliyor.





Hoegel'in öldürdüğü belirten kurbanlarının yaşlarının ise 34-96 arasında olduğu belirlendi. Eski hemşire Hoegel’in Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade ediliyor.





Hemşire Niels Hogel (sol başta) bugünkü karar duruşmasında avukatları ile birlikte.

ÖLÜMCÜL DOZDA İLAÇ VERİYORDU





Hoegel, Almanya’nın kuzey kesiminde görevli olduğu hastanelerde bakımına verilen 100 hastaya ölümcül dozda ilaç vererek ölümüne yol açmaktan yargılanıyordu.





30 Ekim 2018’de başlayan yargılama süreci devam ediyor. Yedi aylık yargılama süresince Hoegel, cinayetlerin 43'ünü itiraf etti, 5’ine itiraz etti ve diğer 52'sini hatırlayamadığını söyledi.





Hoegel, Delmenhorst’ta bir hastaya reçeteye yazılmayan bir ilacı enjekte ederken yakalanmıştı.





Hoegel’in daha fazla insanı öldürmüş olabileceği, ancak kurbanların cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor.







DAHA ÖNCE ALDIĞI CEZALAR DA VAR





Hoegel, 2008'de adam öldürmeye teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum edilirken, aynı zamanda 2014-15 arasında yapılan ikinci yargılamada 2 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve en üst düzeyde ceza almıştı.





Hoegel, başka bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.





Soruşturma kapsamında Hoegel’in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.





Hoegel’in daha fazla insanı öldürmüş olabileceği, ancak kurbanların cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor.