100 günlük paketten de hukuksuzluklara devam çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planının dikkat çeken başlıklarından biri de "Adalet Bakanlığı"na ilişkin 17 madde oldu.





Maddeler arasında en dikkat çekenlerden biri Anayasa Mahkemesi'ne başvuran yurttaşların AKP'nin bakanlığına yönlendirileceğinin ilanı oldu. "Hızlandırma" gerekçesiyle alındığı belirtilen kararda, "Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle çözümünün hızlandırılması" ifadeleri yer aldı.





ARABULUCULUK DAYATMASI ARTIYOR





Hukuksuzluğun başka bir mercii üzerinden teyidi anlamına gelecek bu düzenleme tepki çekerken, açıklanan 17 madde arasında işçi düşmanı bir düzenleme vaadi de yer aldı. İşçilerin mahkemede haklarını almasını engellemek isteyen ve bunun için zorunlu arabuluculuk dayatmasına başvuran AKP, burada dozu daha da arttırmak istediğini vurguluyor. "Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin şekilde çözümünün sağlanması" maddesiyle arabuluculuk dayatmasının artacağının sinyali verildi.









AKP tarafından tüm taleplere rağmen uzun süredir Meclis gündemine getirilmeyen iki düzenleme de yine 100 günlük eylem planı içerisinde yer alıyor.





Çocuklara yönelik cinsel istismar ve hayvanlara yönelik eziyete ilişkin düzenleme yapılacağı belirtilirken, düzenlemenin nasıl bir kapsamla içerikle çıkarılacağı merak konusu.





İşte 100 günlük eylem planında yer alan "Adalet Bakanlığı" maddeleri:





1- “Yargıda Hedef Süre Uygulamasına” geçilerek soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması





2- Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm yazışmaların UYAP- EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi ve adalet hizmetlerinde e-devlet entegrasyonunun kapsamının genişletilmesi













3- Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirler alınarak “LEKELENMEME HAKKI” nın korunması





4- Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle çözümünün hızlandırılması





5- Adli tıp yeni hizmet binalarının açılması ile 81 ilin tamamında otopsi hizmeti sunulabilmesi ve DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması sağlanarak adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması





6- Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin şekilde çözümünün sağlanması





7- Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi sayısının 9’dan 11’e çıkartılması





8- Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru ve hızlı karşılanması için yardım sunan “Danışma Masaları” ve iş ve işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirildiği “Ön Büro”ların bulunduğu Adliye sayısının %20 arttırılarak 111’den 134’e ve icra dairelerinde ihtisaslaşmanın uygulandığı “yeni icra dairesi modelinin” gerçekleştirildiği adliye sayısının 44’e çıkarılması





9- Suç mağduru vatandaşlarımız için korunma hakkının sağlanması ile bilgilendirme, eğitim ve tedavi hizmeti ile istihdam imkânı getirilerek mali yardım yapılması





10- Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması





11- Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi





12- İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki” tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi





13- Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlayacak hazırlıkların yapılması





14- Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi





15- Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması





16- 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması