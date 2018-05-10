Samanyolu Haber /Gündem / 100 bin imzaya ulaşamayan Vecdet Öz 'den CHP'ye sitem /10 Mayıs 2018 18:43

100 bin imzaya ulaşamayan Vecdet Öz 'den CHP'ye sitem

Cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusu yapan 3 bin 30 imza toplayarak aday olamayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, “Özellikle CHP’ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim?” diye sordu.

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100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 3 bin 30 imzada kaldı.

100 bin imza ile aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

İmza verme işlemi dün akşam sona erdi. Buna göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imzayı geçti. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise yeterli sayıya ulaşamadı.

Öz, “Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz” dedi.


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