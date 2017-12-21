Samanyolu Haber /Politika / '100 bin doları hazırlayın, satıyoruz' /21 Aralık 2017 15:52

'100 bin doları hazırlayın, satıyoruz'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evine talip olan Güneş gazetesine ''100 bin dolara satmaya hazırız'' dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evine talip olan Güneş gazetesine “Havuz medyasındaki bir gazete, genel başkanımızın kızının helal kazançla sahibi olduğu eve talip olmuş. 100 bin dolara satmaya hazırız” diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında kızının eviyle ilgili eleştirilere "100 bin dolar versinler hemen veririz” dedi. Bu ifade üzerine Güneş gazetesi eve talip olduklarını ifade eden bir manşetle çıktı. 

'GERİ ADIM YOK, BEKLİYORUZ HABERİ'

Güneş gazetesinin bu manşetine partisinin Merkez Karar Yürütme (MYK) toplantısı sonrası cevap veren Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

“Havuz medyasındaki bir gazete, Sayın genel başkanımızın kızının helal kazançla sahibi olduğu eve talip olmuş. Kim aldattı onları bilmiyorum, bu kadar para edecek diye. Ya da köşeye sıkıştıracağını sanıyor… Biz çiğ yemedik karnımız ağrımıyor, onun için çok rahatız. Evin sahibi Zeynep Kılıçdaroğlu’dur, onun adına kamuoyu önünde açıklama yapıyoruz, çağrımızdır, o havuz medyasının sahibi kimse, sahibinin adı yazmıyor künyesinde, kim için talipse buraya, gazetede ismini yazsınlar veya avukatları bize göndersin. Doğacak gelir vergisi ve harçlar alıcıya ait olmak üzere 100 bin dolara satmaya hazırız. Sayın Zeynep Kılıçdaroğlu hemen vekaletnameyi verecek. Parayı da hazır etsinler, satmaya hazırız. Bizim hesabını veremeyeceğimiz herhangi bir haram kazancımız yoktur. Geri adım atma yok, bekliyoruz yarın haberi."
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