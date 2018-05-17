10 üniversite resmen bölündü









AKP hükümeti 2002 yılından beri süre gelen iktidarı boyunca en çok eğitim alanına müdahale etti. En fazla bakanlık ve en fazla sistem de bu alanda değişti. AKP üniversitelere de bir çok kez müdahale etti. Üniversiteye giriş sınavlarında değişiklikler yaptı.



