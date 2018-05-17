AKP hükümeti 2002 yılından beri süre gelen iktidarı boyunca en çok eğitim alanına müdahale etti. En fazla bakanlık ve en fazla sistem de bu alanda değişti. AKP üniversitelere de bir çok kez müdahale etti. Üniversiteye giriş sınavlarında değişiklikler yaptı.
Hükümet en son ise İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bölünerek yerine 16 devlet üniversitesi, 4 yeni vakıf üniversitesi kurulmasına karar verildi.
Karar Meclis Genel Kurulu’nda hükümetin tepkisine rağmen kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı. Böylece 10 üniversite resmen bölündü ve yerine 20 üniversite kurulması kararlaştırıldı.
Kurulacak yeni devlet üniversiteleri şöyle:
“Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi.”
Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi de açılacak.