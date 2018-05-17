Samanyolu Haber /Gündem / 10 üniversite resmen bölündü /17 Mayıs 2018 16:33

10 üniversite resmen bölündü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin ve akademisyenlerin tepkisine neden olan üniversitelerin bölünerek 20 yeni üniversitenin kurulmasıyla ilgili kanunu onayladı.

SHABER3.COM



AKP hükümeti 2002 yılından beri süre gelen iktidarı boyunca en çok eğitim alanına müdahale etti. En fazla bakanlık ve en fazla sistem de bu alanda değişti. AKP üniversitelere de bir çok kez müdahale etti. Üniversiteye giriş sınavlarında değişiklikler yaptı.

Hükümet en son ise İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bölünerek yerine 16 devlet üniversitesi, 4 yeni vakıf üniversitesi kurulmasına karar verildi.

Karar Meclis Genel Kurulu’nda hükümetin tepkisine rağmen kabul edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylandı. Böylece 10 üniversite resmen bölündü ve yerine 20 üniversite kurulması kararlaştırıldı.

Kurulacak yeni devlet üniversiteleri şöyle:
 

“Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi.”

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi de açılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 10 üniversite resmen bölündü Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:56