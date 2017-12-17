10 milyon TL vurgun yapan eski TRT sekreteri yakalandı

TRT'de, 2 yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmaya başlayan Aysun E.'nin vurgunu, TRT çalışanları ve vatandaşların şikâyetiyle ortaya çıktı. Sekreterlik yaptığı TRT'de 2 yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.'nin, hayali ihaleyle TRT'nin kantinini yıllık 800 bin TL karşılığı kiraya verdiği tespit edildi.







Sahte ihaleyle kiraladığı kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle TRT çalışanlarından da para topladı. Yetmedi, arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç vaat ederek, hem TRT çalışanlarından hem de vatandaşlardan farklı tutarlarda paralar aldı. Topladığı paraları geri ödememesi sonucu patlak veren skandal üzerine TRT inceleme başlattı. Ancak kurum ile ilişiği kesilen Aysun E. kayıplara karıştı. Mağdur olan TRT çalışanlarının ve vatandaşların şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





KOCASI TUTUKLANDI





Aysun E. tarafından dolandırıldığını iddia eden birçok kişi savcılığa başvurdu. Aralarında polisler, bürokratlar ve bazı TRT çalışanlarının da olduğu yaklaşık 40 kişi, dosyada müşteki olarak yer aldı. Belgeler üzerinden yapılan incelemeler, Aysun E.'nin 10 milyon TL'lik vurgun yaptığını ortaya koydu. Ancak tüm işlemlerin sahte olması nedeniyle TRT'nin kurumsal olarak herhangi bir zararının söz konusu olmadığı belirlendi. Aysun E.'nin dolandırıcılık çarkında yer aldığı değerlendirilen polis kocası da soruşturma kapsamında tutuklandı.





TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI





Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre savcılığın talimatı ile polis, Aysun E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu Edirne Keşan'da olduğu tespit edilen Aysun E.'nin bulunduğu adrese operasyon yapıldı. Aysun E., sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait evde gözaltına alınıp Ankara'ya götürüldü.





‘EN ÇOK BEN MAĞDUR OLDUM'





İşin gerçek yüzünü anladıktan sonra bu kişilerle çalışmak istemediğini söyleyip savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öne süren Aysun E., “Bu kişiler (birlikte iş yaptığı zanlılar), ifade verdikten sonra beni ve çocuğumu tehdit ettiler. Evime baskın yaptılar. Bir süre gözükmedim. Teslim olmama nedenim çok ciddi tehdit almamdır. Çünkü işin içinde polisler de vardı. Polisler de kantin ve arsa ihalesine dahil oldu. Ben bu şekilde çok sayıda kişinin parasını alıp kâr payı verdim. Bu olayda en çok ben mağdur oldum. Bende hiç para yok. (3 kişinin ismini saydıktan sonra) Paralar onlarda toplanıyordu. Parayı verenler hep beni bildi, çok tehdit aldım, o yüzden kaçtım, pişmanım” dedi.





Aysun E., ‘1 numara' olarak belirtiği kişiden başlayarak, dolandırıcılık çarkında yer alanları isim isim deşifre etti. Bunlar arasında kendisi ile aynı dönemde TRT'de taşeron olarak çalışan bazı isimlerin de olduğunu söyledi. Savcılık, Aysun E.'nin isimlerini verdiği şüpheliler hakkında gözaltı kararı aldı.





İKİ YÖNTEMLE VURGUN





Aysun E., savcılıkta vurgun çarkını anlattı. Aysun E. ve diğer zanlılar, iki yolla vurgun yaptı. Gerçek değerinin çok üzerinde gösterilen ya da hayali arsaların satışından kâr payı dağıtılacağı vaadiyle çok sayıda kişiden binlerce TL para toplandı. Zanlılar, ikinci vurgunu sözde TRT kantini ihalesi üzerinden yaptı. TRT'nin bazı yöneticilerinin imzasını taklit ederek düzenlenen sahte belgelerle kantin ihalesi yapılmış gibi gösterilerek, ihaleden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle de birçok kişiden para toplandı.





‘PARA BENİM HESABIMDA TOPLANIYORDU'





Aysun E., 2015-2016 yıllarında TRT'de çalışırken paraya ihtiyacı olduğunu, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, “Biz TRT'deki arkadaşların ihtiyaçlarını gideriyoruz” diyen birinden senet karşılığı para aldığını söyledi. Bu kişiden 20 bin TL borç aldığını, daha sonra bu borcu ödediğini ancak karşılığında verdiği senetleri alamadığını aktaran Aysun E., şöyle devam etti:





“Bana ‘Senetleri verirsem başın sıkışır. TRT'deki çalışanlar ile iş yaparız ama adımın geçmesini istemiyorum' dedi, emlakçı olduğunu söyledi. Sistemin çalışma şeklini şöyle anlattı: ‘Bir arsa tespit edilecek, bu arsa TAKSİS'te ne kadar tıklanırsa değeri artıyor. Biz önceden bu arsayı alacağız, müteahhide daha yüksek fiyata satacağız'. TRT'de birçok kişiye kâr payı dağıtma şeklinde bu sistemi anlattım. Sistem kurumda yayıldı. Paralar benim hesabıma geliyordu. Aldığım paraları ise onlara (4 kişinin ismini verdi) gönderiyordum. Eşimin bazı polis arkadaşları da sisteme dahil oldu. Bu şekilde arsa satışından kâr payı dağıtımı şeklinde para aldık.”





‘SAHTE EVRAK DÜZENLEDİK'





Kendisini bu çarka dahil eden kişinin bir süre sonra kantin ihalesini aldığını ve ihalenin kâr payını dağıtmak istediğini söylediğini anlatan Aysun E., bu işe de girdiklerini kaydetti. Bir süre sonra insanların belge istemeye başladığını aktaran Aysun E., “Bunun üzerine o şahıs bir ihale evrakı düzenledi. Bu ihale evrakında …'nın (bir TRT yetkilisinin) imzası bulunuyordu. Ancak onun imzalardan haberi yoktu. TRT antetli evrakta benim de hissedar kefili olarak imzam bulunuyordu” dedi.