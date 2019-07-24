Samanyolu Haber /Ekonomi / '10 bin Kürt Karadeniz gezisini iptal etti' /24 Temmuz 2019 10:19

'10 bin Kürt Karadeniz gezisini iptal etti'

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Edip Paçal, Trabzon’daki linç girişiminden sonra 10 bin Kürt turistin Karadeniz seyahatlerini iptal ettiğini söyledi.

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e tatil için gelen 50 kişilik grupta yer alan 9 Kürtten bazıları üzerinde ‘Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirmek isterken bölgedeki bir grup tarafından linç girişimine maruz kalmıştı. 

Linç girişimine uğrayan turistler gözaltına alınmış, haklarında soruşturma açılmıştı.

TRABZON'A YAPILACAK ZİYARET İPTALLLERİ 10 BİNİ BULDU

Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Derneği (DTTD) Başkanı Edip Paçal her hafta Diyarbakır ve bölgeden bin 200 turistin Karadeniz bölgesine gittiğini ancak Trabzon’da yaşanan linç girişiminden sonra bölge genelinde yaklaşık 10 bin kişinin Karadeniz seyahatlerini iptal ettiğini söyledi. 

Independent Türkçe'nin haberine göre  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Bu topraklarda bu tür provakasyonların olduğunu biliyoruz. Türkiye’yi Ortadoğu’da izole etmeye çalışan bir politik anlayış var. Türkiye’nin de buna karşı duyarlı olması lazım. Burada kamu kuruluş temsilcilerinin almış olduğu tavır bizleri rahatsız etmiştir.” dedi.

'BU TÜR DAVRANIŞLARDA BULUNAN KAMU YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALINMALI'

Kaya, AKP hükümetine ırkçı davranışlarda bulunan kamu görevlilerinin görevden alınmasını istedi: "Erbil’den gelen her kardeşimizin kendi bayraklarıyla gezmesi doğal olduğu gibi bir Türk’ün de Erbil’de rahatça gezmesi de doğaldır. Hükümete de çağrımız bu tür davranışlarda bulunan kamu yetkililerinin görevden alınmasıdır." 
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