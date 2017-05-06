Samanyolu Haber /Gündem / 10 bakan, 3-4 büyükşehir belediye başkanı, MKYK'nın yüzde ellisi /06 Mayıs 2017 09:05

10 bakan, 3-4 büyükşehir belediye başkanı, MKYK'nın yüzde ellisi

Erdoğan'ın, 21 Mayıs'taki kongre ile birlikte AKP'de operasyona başlayacağı ve bu operasyonun en büyük merkezinin belediyeler olacağı iddia ediliyor.

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'Erdoğan, AKP'li belediyelere operasyon yapacak'

16 Nisan referandumundan sonra AKP içinde iyice su yüzüne çıkan gerilime, Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahale edeceği konuşuluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre önümüzdeki üç ay içerisinde "sürprizlerin" olabileceği söylenirken, Erdoğan'ın AKP içine yönelik operasyonunun 21 Mayıs'taki olağanüstü kongre ile başlayacağı belirtiliyor.

İddiaya göre 21 Mayıs’taki olağanüstü kongrede hem Bakanlar Kurulu hem de MKYK değişikliği olacak. Bunları genel merkez yönetimi ve danışman kadrolarındaki yenilenme izleyecek. 

BÜYÜK OPERASYON BELEDİYELERE

Ancak Erdoğan’ın daha önemli operasyonunun, belediyelerde olacağı iddiası dolaşıyor.

Bazı büyük illerdeki AKP belediyelerine yönelik iddialar, özellikle imar uygulamalarına yönelik şikâyetler, "F..." ile ilişkiler, referandum sürecine yeterince katkı sağlamamaları gibi nedenlerle, 3-4 büyükşehir belediyesiyle sayıları 5 ile 8 arasında değişen ilçe belediye başkanının yerel seçimler beklenmeden görevden alınması tartışılıyor.

Bu belediye başkanlarının, kendi rızaları veya sağlık gibi gerekçelerle görevden ayrılacağı, yerlerine Mart 2019’a kadar vekaleten bakılacağı öne sürülüyor. 

Kabinedeki değişiklik 10, MKYK’daki ise yüzde 50 civarında olacak.
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