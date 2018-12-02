Samanyolu Haber /Gündem / 10 asker kulede mahsur kaldı /02 Aralık 2018 12:35

10 asker kulede mahsur kaldı

Suriye sınırında nöbet tutan 10 asker, sel nedeniyle nöbet kulelerinde mahsur kaldı, askerleri AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

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Ceylanpınar ve Akçakale ilçeleri arasında bulunan 2’nci Hudut Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan alanda 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle sular yükseldi. Sınır hattında nöbet tutan 10 asker nöbet değişimi için gelen Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın sular altında kalmasıyla nöbet kulübelerinden inemedi.

Yaklaşık 3.5 metreyi bulan su yüksekliği nedeniyle AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından askerleri bot ile kurtararak hastaneye götürdü. Askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışın durmasının ardından sular çekilmeye başladı.
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