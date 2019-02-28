'1 Nisan'dan sonra çook ilginç şeyler yaşayacağız'

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, AKP'yi karıştıran yeni parti iddialarını yazdı.





Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





AKP içinde, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ekseninde dönen, çıkacağı söylenen 2 parti iddialarına bakalım. Geçen bir yazımda "AK BABA"lardan bahsetmiştim. Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çabalarına değinerek AKP içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir formül arayışı içinde olduğunu bildirmiştim. Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım. Kaynağımın iddiası; "artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor". Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor. Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, "abisi" gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu? Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil. "AK BABA"lar Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı beraber harekete geçirecek formülü bulmuş. Şöyle anlatılıyor;



