'1 Nisan'dan sonra çook ilginç şeyler yaşayacağız'

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan, AKP'yi karıştıran yeni parti iddialarını yazdı.
Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
AKP içinde, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ekseninde dönen, çıkacağı söylenen 2 parti iddialarına bakalım. Geçen bir yazımda "AK BABA"lardan bahsetmiştim. Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çabalarına değinerek AKP içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir formül arayışı içinde olduğunu bildirmiştim. Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım. Kaynağımın iddiası; "artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor". Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor. Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, "abisi" gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu? Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil. "AK BABA"lar Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı beraber harekete geçirecek formülü bulmuş. Şöyle anlatılıyor;
"Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekten çok güçlü ve çok seviliyor. Büyük bir sempati var kendisine. Ali Babacan da Batı'da çok seviliyor ve çok güçlü. Bu iki güç yan yana gelecek. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde bir partileşme olacak. Ali Babacan bu işe sıcak bakıyor ve yaklaştı."
Olur mu?.. Tutar mı?.. Abdullah Gül'ün bu işlerin içinde olmadığı algısı AKP içinde ve Türkiye'de nasıl ve ne gibi bir karşılık bulur?.. Sözde Kürdistan'a çaktığı selamlarla hafızamızda yer tutan Ahmet Davutoğlu, İngiltere ve uluslararası finans çevrelerine çok sempatik (!) olmasıyla bilinen Ali Babacan'dan yeni bir AKP çıkar mı?.. Bekleyip göreceğiz... Belki de, Abdulkadir Selvi'nin yazısında bahsettiği "yabancı yatırımcılar", Yenimahalle'yi, ardından Balgat'taki MHP dükalığını ziyaret ettikten sonra Hürriyet bürosuna gitmişlerdir!.. Erdoğan-Bahçeli "kombin"i daha ne kadar devam eder/edebilir, daha ne kadar fayda getirir?.. Taleplerle korkuların çarpışması yaşanıyor Ankara'da. Ortak taban ise maksimum fayda!..
Tekrar ediyorum; 1 Nisan'dan sonra çook ilginç şeyler yaşayacağız. Çook!..