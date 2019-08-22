Samanyolu Haber /Gündem / 1’inci Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti /22 Ağustos 2019 12:47

1’inci Ordu Komutanı Avsever'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti

1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

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1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Zabıta Tören Mangası’nı selamlayan Org. Avsever, İBB Şeref Defteri’ne şu ifadeleri yazdı: “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin; kendisine, ailesine, güzel İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” 

Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından İmamoğlu ve Org. Avsever, makam odasında görüşme gerçekleştirdi.
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