1 milyon yeni işsiz

İŞKUR verilerine göre 2017 yılı boyunca kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 599 bin kişi iken 2018 yılının aynı döneminde kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin kişiye yükseldi. Böylece kayıtlı işsiz sayısı 1 yılda yüzde 35 değişimle yaklaşık 1 milyon kişi arttı. İşsizlere ilişkin veriler ise ekonomik krizin yükünün kimin sırtında olduğunu gösteriyor. Kadın işsizliği artışı çok daha yüksek iken, işsizlerin büyük çoğunluğu 20’li yaşlarında.





İşte İŞKUR verilerindeki işsizlik gerçeği;









Kayıtlı işsiz sayısı 1 yılda yüzde 35 arttı. Kadınlardaki artış yüzde 42 iken erkeklerdeki artış yüzde 28









Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bu sayının 1 milyon 704 bini erkeklerden 1 milyon 805 bini ise kadınlardan oluşuyor.





Kayıtlı işsizlerin 421 bini 4 yıllık ünivesite mezunu. İşsizler içindeki çoğunluğu ise ilkokul mezunları oluşuturuyor. Kayıtlı işsizlerin 1 milyon 494 bini ilkokul mezunu.





1 milyondan fazla kişi 8 aydan uzun süredir İŞKUR’un kayıtlı işsiz listesinde işsiz bekliyor.





Kayıtlı işsizlerin yüzde 42,3’ü 20’li yaşlarında. Öte yandan yaşları 15-19 arasında değişen 195 bin kişi İŞKUR’un kayıtlı işsiz listesinde.









Büyümenin gerilemesi üretimin ise durma noktasına gelmesiyle açık iş ilanlarındaki azalma beraberinde işsizliği artırıyor. İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında azalış göstererek 168 bin oldu. 2018 yılı Ocak-Aralık Döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında bir azalışla 2 milyon 393 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan Aralık ayında işe yerleşen 151 bin 440 kişinin yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın olurken, 2018 yılının ilk 12 ayında ise yüzde 65’i erkek yüzde 35’i kadın olmak üzere 1 milyon 247 bin kişi işe yerleşti. Kadın işsizliği artarken işe giren kadın oranının düşük olması dikkat çekti.





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BİN KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE 44 BİN BAŞVURU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. DHA’nın haberine göre, başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü’ne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.