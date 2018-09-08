'1 milyar dolarlık kaybı bakalım nereden çıkaracaklar'

Can Ataklı / Korkusuz

Acısı neremizden çıkıyor?





Yandaş medya ekonomik krizden bile “yalakalık” ve “destansı başarı” öyküleri çıkarıyor.





Neymiş; akaryakıta zam yapılmış ama bu vatandaşa yansıtılmamış.

Zam miktarı ÖTV'den düşürülüyormuş böylece vatandaş akaryakıtın fiyatının arttığını fark etmiyormuş bile.

Halkını düşünen, halkı için çalışan bir başkan böyle olur değil mi?

Oysa burada iki skandal birden var.

Birincisi; zamlar ÖTV düşürülerek halka yansıtılmıyorsa demek ki ÖTV zaten haksız yere alınıyormuş. Bugüne kadar neden halka böyle bir yük bindirildi.





İkincisi: Akaryakıt üzerinden alınan vergiler başka hizmetlerin finansmanı için kullanılıyordu. Şimdi bundan vazgeçildiğine göre hangi hizmetler bu nedenle durduruldu. O verginin alınmaması akaryakıtla hiç ilgisi olmayan yurttaşlara atılmış bir kazıktır.





Benzer bir uygulamayı unda da yaptılar.

Un fiyatları (50 kiloluk torba) 95 liradan 175 liraya çıkmış.



Bu da kaçınılmaz olarak ekmeğe zam anlamına geliyor.

Çare olarak un ihracatını durdurmuş hükümetimiz.

Bu da tam 1 milyar dolarlık bir ihracat kaybı anlamına geliyor.

Una zam böylelikle önlenirken 1 milyar dolarlık ihracat kaybının toplumun neresinden çıkarılacağını henüz bilmiyoruz.

İktidar ve yalakaları günü kurtararak ekonomik krizi aşacaklarını umuyorlar.

Londra'da tefecilerin kapısını aşındıran damat bey ise belki bir mucize bekliyor.

Bu mucize umarım ve dilerim halkın çok büyük bedel ödemesine yol açmasın.