'1 değil 2 yeni parti geliyor, çekirdek kadrolarını önemli ölçüde biliyorum'

Kulat, kişisel Twitter hesabında 31 Mart 2019’da düzenlenecek yerel seçim sonrası, konuşulanların aksine bir değil, iki yeni parti kurulacağını iddia etti.





Söz konusu iki partiden birinin liderinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu ileri süren Kulat, diğer parti için de “Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli” dedi.





Kulat’ın paylaşımları şöyle:





“Bilinenin aksine tek parti değil 2 farklı parti var. Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli. Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut AK Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu. Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar.”



