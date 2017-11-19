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1.5 dakikada Zarrab'ın 'muhtemel yeni hayatı'
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1.5 dakikada Zarrab'ın 'muhtemel yeni hayatı'
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19 Kasım 2017 12:24
1.5 dakikada Zarrab'ın 'muhtemel yeni hayatı'
LDP'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın muhtemelen dahil edilmiş olabileceği tanık koruma programını anlattı.
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Sistemin nasıl işlediğini açıklayan Toker, aslında mafya üyeleri için getirilen ve yetkilileri büyük balığa götürecek bilgileri veren kişilere uygulanan programın ilginç detaylarına değindi
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