Samanyolu Haber /Gündem / 1.5 dakikada Zarrab'ın 'muhtemel yeni hayatı' /19 Kasım 2017 12:24

1.5 dakikada Zarrab'ın 'muhtemel yeni hayatı'

LDP'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın muhtemelen dahil edilmiş olabileceği tanık koruma programını anlattı.

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Sistemin nasıl işlediğini açıklayan Toker, aslında mafya üyeleri için getirilen ve yetkilileri büyük balığa götürecek bilgileri veren kişilere uygulanan programın ilginç detaylarına değindi
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