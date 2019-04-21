1.300 yıllık altın yazmalı kitap

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1.300 yıllık papirüs kâğıdı üzerine altın yazmalı, dini motifli kitap ele geçirildi.





PAPİRÜS KÂĞIDI ÜZERİNE ALTIN YAZMALI





İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bismil ve Ergani ilçelerinde 3 kişi 1.300 yıllık papirüs kâğıdı üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi edindi.





Paha biçilemeyen kitap 51 yaprak ve 102 sayfadan müteşekkil.





7 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI





Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçin jandarma ekipleri, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Bismil ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, Arap alfabesinde papirüs kâğıdına altın yazmalı, 51 yaprak 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.





Kitap muhafaza altına alınırken, 7 kişi hakkında soruşturma işlemleri sürüyor.