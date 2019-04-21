Samanyolu Haber /Gündem / 1.300 yıllık altın yazmalı kitap /21 Nisan 2019 00:42

1.300 yıllık altın yazmalı kitap

Arap alfabesinde papirüs kâğıdına altın yazmalı, 51 yaprak 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışan 7 kişi suçüstü yakalandı.

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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1.300 yıllık papirüs kâğıdı üzerine altın yazmalı, dini motifli kitap ele geçirildi.

PAPİRÜS KÂĞIDI ÜZERİNE ALTIN YAZMALI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bismil ve Ergani ilçelerinde 3 kişi 1.300 yıllık papirüs kâğıdı üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi edindi.

Paha biçilemeyen kitap 51 yaprak ve 102 sayfadan müteşekkil. 

7 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçin jandarma ekipleri, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Bismil ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, Arap alfabesinde papirüs kâğıdına altın yazmalı, 51 yaprak 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kitap muhafaza altına alınırken, 7 kişi hakkında soruşturma işlemleri sürüyor.
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