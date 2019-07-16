1,1 milyon kişi daha işsiz

Ekonomik krizin bedelini yine çalışanlar ödüyor.





Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu.





GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 23,2





İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13'e yükseldi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile yüzde 15'e ulaştı.





Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 6,3 puanlık artış ile yüzde 23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.





İSTİHDAMDA 810 BİN KİŞİLİK KAYIP





İstihdam edilenlerin sayısı 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 46,0 oldu.





Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.





Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.





SİGORTASIZ ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 34,2





Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.





Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 23,1 oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 45,8, işsizlik oranı yüzde 13,8.





Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti.





İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 13,8 oldu.