Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Türkiye genelinde 137 gözaltı kararı /04 Ocak 2019 10:24

[ Cadı avında bugün ] Türkiye genelinde 137 gözaltı kararı

.İstanbul Ankara Konya savcılıkları ayrı soruşturmalarda toplam 137 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

SHABER3.COM

iSTANBUL 


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamudan ihraç olmuş vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendislerinde bulunduğu 42 kişi hakkında yakalama kararı verdi . İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da eş zamanlı baskın düzenlendi.


ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi Gözaltına alınan kişilerin  10’u hala  aktif görevde olduğu açıklandı 
KONYA 


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan kişilerin ifadesi doğrultusunda  60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
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