[ Cadı avında bugün ] Türkiye genelinde 137 gözaltı kararı

iSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamudan ihraç olmuş vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen, mühendislerinde bulunduğu 42 kişi hakkında yakalama kararı verdi . İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da eş zamanlı baskın düzenlendi.
ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi Gözaltına alınan kişilerin 10’u hala aktif görevde olduğu açıklandı
.
KONYA
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan kişilerin ifadesi doğrultusunda 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.