Samanyolu Haber
[ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
[ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı
/
28 Haziran 2018 10:55
[ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı
28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
[ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı...
Sonraki Haber >>
KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı
Ankara'da Mahmut Konuk'un işimi istiyorum eylemine destek veren KHK'li Nazan Bozkurt'un polis tarafından...
Mehmet Altan'dan ilk sözler
İstinaf Mahkemesi Mehmet Altan hakkında tahliye kararı verdi ve yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan...
Bir tezahürattan tam 12 kişi tutuklu
İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri...
'CHP yöneticileri verileri YSK ve AA'dan takip etti'
CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran akşamı CHP'de seçim sisteminin çalışmadığını...
Oyuncak devi tamamen kapanıyor
Dünyaca ünlü oyuncak satış firması Toys ‘R’ Us geçen yıl başlayan iflas ve tasfiye sürecinde...
THY'ye üçüncü havalimana taşınmak için 1 milyar dolar lazım....
Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında yapacağı...
Muharrem İnce'den flaş Kurultay açıklaması....
CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, seçimin ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamada...
New York Times'tan ilginç Erdoğan yorumu: ‘Erdoğan’ın sultanlık planı’
New York Times (NYT) gazetesi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip...
[ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı
28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi
Adil Seçim Platformu özür diledi: Neleri yapamadık?
24 Haziran gecesi sistemin çalışmaması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Adil Seçim Platformu...
Fiyatları düşürmek için iç savaştaki Suriye'den patates ithal edildi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilogramının fiyatı 6 liranın üzerine çıkan patatesin Suriye'den...
Tweet
Mehmet Altan'dan ilk sözler
KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı
Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...
Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi
AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti
Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi
Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi
Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike
İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu
AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Bahçeli’nin arkadaşı Çakıcı’dan Erdoğan’a şok sözler... Devletin sahibi sen değilsin
Efendimiz'in (as) Huneyn Savaşı ve Hizmet Hareketi
Adil Seçim Platformu özür diledi: Neleri yapamadık?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
14:04:45