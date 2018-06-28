Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı /28 Haziran 2018 10:55

[ Cadı avında bugün ] Rütbeli askerler hakkında gözaltı kararı

28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü  soruşturma kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi 
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