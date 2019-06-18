Konya, İzmir ve Bursa'da 180 askere gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada 63 asker hakkında yakalama kararı çıkarttı.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çoğu muvazzaf 91 asker hakkında gözaltı kararı verdi.





Polisin 30 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.





BURSA'DA 26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



