Samanyolu Haber /Gündem / Konya, İzmir ve Bursa'da 180 askere gözaltı /18 Haziran 2019 10:14

Konya, İzmir ve Bursa'da 180 askere gözaltı

Konya, İzmir ve Bursa Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 180 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada 63 asker hakkında yakalama kararı çıkarttı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çoğu muvazzaf 91 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 

Polisin 30 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BURSA'DA 26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK soruşturmasında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 

Aralarında muvazzaf 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu belirtiliyor. 

Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konya, İzmir ve Bursa'da 180 askere gözaltı Sonraki Haber >>

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:07