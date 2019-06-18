Konya, İzmir ve Bursa'da 180 askere gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada 63 asker hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çoğu muvazzaf 91 asker hakkında gözaltı kararı verdi.
Polisin 30 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
BURSA'DA 26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK soruşturmasında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Aralarında muvazzaf 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu belirtiliyor.
Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.